Шоубиз
02.01.2023, 10:58

Александр Гордон сравнил Барановскую с обезьяной

 (3)
Юлия Барановская
Юлия Барановская
ФОТО: Youtube

Телеведущий Александр Гордон рассказал в передаче „Мужское/Женское“, кого ему напоминает коллега Юлия Барановская.

Гордон вспомнил советский мультфильм „38 попугаев“, где есть героиня обезьянка. Ведущий заявил, что Барановская очень похожа на данного персонажа. „Вот с тебя рисовали просто“, — отметил Гордон.

Барановская не обиделась на сравнение, посчитав это безобидной шуткой.

К слову, Гордон, возможно, и не знает, насколько он оказался близок к истине. Мартышку действительно „срисовали“ с ведущей, работавшей на Первом канале. Но, конечно, не Юлии Барановской (она родилась через 4 года после выхода первого мультфильма), а дочери режиссёра Ивана Уфимцева — Екатерины. Она вела программу „Театр+ТВ“ (затем „Приют комедиантов“).

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии