02.01.2023, 10:58
Александр Гордон сравнил Барановскую с обезьяной(3)
ФОТО: Youtube
Телеведущий Александр Гордон рассказал в передаче „Мужское/Женское“, кого ему напоминает коллега Юлия Барановская.
Гордон вспомнил советский мультфильм „38 попугаев“, где есть героиня обезьянка. Ведущий заявил, что Барановская очень похожа на данного персонажа. „Вот с тебя рисовали просто“, — отметил Гордон.
Барановская не обиделась на сравнение, посчитав это безобидной шуткой.
К слову, Гордон, возможно, и не знает, насколько он оказался близок к истине. Мартышку действительно „срисовали“ с ведущей, работавшей на Первом канале. Но, конечно, не Юлии Барановской (она родилась через 4 года после выхода первого мультфильма), а дочери режиссёра Ивана Уфимцева — Екатерины. Она вела программу „Театр+ТВ“ (затем „Приют комедиантов“).