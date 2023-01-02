Александр Гордон сравнил Барановскую с обезьяной

Гордон вспомнил советский мультфильм „38 попугаев“, где есть героиня обезьянка. Ведущий заявил, что Барановская очень похожа на данного персонажа. „Вот с тебя рисовали просто“, — отметил Гордон.

К слову, Гордон, возможно, и не знает, насколько он оказался близок к истине. Мартышку действительно „срисовали“ с ведущей, работавшей на Первом канале. Но, конечно, не Юлии Барановской (она родилась через 4 года после выхода первого мультфильма), а дочери режиссёра Ивана Уфимцева — Екатерины. Она вела программу „Театр+ТВ“ (затем „Приют комедиантов“).