Соколиный Глаз при смерти: Джереми Реннер попал в больницу

„Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая во время уборки снега“, — сказал представитель актера.

Он добавил, что актер находится в больнице, где „получает отличный уход“. Какие травмы получил актер, неизвестно. Что именно с ним произошло, также не сообщается.

Deadline сообщает, что Реннер был доставлен в больницу вертолетом.

Джереми Раннер — двукратный номинант на премию „Оскар“ за главную роль в фильме „Повелитель бури“ и роль второго плана в „Городе воров“. Он также снимался в фильмах „Охотники на ведьм“, „Миссия невыполнима: Протокол Фантом“ и шести фильмах Marvel. В настоящее время Реннер снимается в сериале „Мэр Кингстауна“.

В конце 2022 года на США обрушилась снежная буря, в результате которой погибли более 60 человек — в основном, в автомобильных авариях. Также сообщалось о людях, умерших во время уборки снега в результате несчастных случаев или болезней сердца.