Остались в 2022: кто ушел от нас в прошедшем году
Мы двигаемся дальше в надежде узнать, чем всё закончится. Но кто-то остался навсегда в 2022 году. Больше ничего не напишет Виктор Мережко, ничего не сыграют Леонид Куравлёв, ничего не споют Пьер Нарцисс, Юрий Шатунов и Борис Моисеев, не выйдет на поле Пеле...
6 января — Питер Богданович, 82 года, режиссёр
6 января — Сидни Пуатье, 94, актёр
6 января — Мария Кленская 70, эстонская актриса
10 января — Анатолий Безуглов, 93, писатель, телеведущий
11 января — Михаил Зеленский, 46, телеведущий
20 января — Мит Лоуф, 74, певец и актёр
21 января — Арнис Лицитис, 76, актёр
30 января — Виктор Мережко, 84, сценарист
30 января — Леонид Куравлёв, 85, актёр
31 января — Эдуард Акопов, 76, сценарист
2 февраля — Моника Витти, 90, актриса
3 февраля — Мадис Миллинг, 51, эстонский актёр и политик
5 февраля — Лейлии Пярнпуу, 72, эстонская шахматистка
6 февраля — Владимир Дерябкин, 72, артист цирка
10 февраля — Евгения Брик, 40, актриса
12 февраля — Велло Ыунпуу, 72, эстонский велогонщик
12 февраля — Юло Лепик, 100, эстонский математик
12 февраля — Айван Райтман, 75, кинорежиссёр
12 февраля — Зинаида Кириенко, 88, актриса
18 февраля — Борис Невзоров, 72, актёр
24 февраля — Салли Келлерман, 84, актриса
3 марта — Бруно Саул, 90, экс-председатель Совмина Эстонской ССР
11 марта — Рустам Ибрагимбеков, 83, сценарист и кинорежиссёр
13 марта — Уильям Хёрт, 71, актёр
16 марта — Хелене Ваннари, 73, эстонская актриса
21 марта — Юз Алешковский, 92, поэт и сценарист
23 марта — Мадлен Олбрайт, 84, политик
1 апреля — Александра Яковлева, 64, актриса
3 апреля — Аве Алавайну, 79, эстонская писательница
6 апреля — Владимир Жириновский, 75, политик
9 апреля — Михаил Бронштейн, 99, эстонский экономист
13 апреля — Мишель Буке, 96, актёр
16 апреля — Лембит Арро, 92, эстонский политик
18 апреля — Рейн Ратас, 83, эстонский политик
3 мая — Станислав Шушкевич, 87, белорусский политик
7 мая — Юрий Авербах, 100, шахматист
10 мая — Леонид Кравчук, 88, первый президент Украины
12 мая — Борис Рубашкин, 89, певец
14 мая — Ренат Ибрагимов, 74, певец
17 мая — Вангелис, 79, композитор
20 мая — Хиллар Паламетс, 94, эстонский историк и радиоведущий
20 мая — Кирилл Тейтер, 69, эстонский политик
26 мая — Рэй Лиотта, 67, актёр
7 июня — Райво Трасс, 76, эстонский актёр и режиссёр
9 июня — Джули Круз, 65, певица
17 июня — Жан-Луи Трентиньян, 91, актёр и режиссёр
19 июня — Геннадий Бурбулис, 76, политик
20 июня — Региминтас Адомайтис, 85, актёр
21 июня — Пьер Нарцисс, 45, певец
23 июня — Юрий Шатунов, 48, певец
25 июня — Рауль Таммет, 73, эстонский актёр и режиссёр
28 июня — Матс Траат, 85, эстонский писатель и сценарист
2 июля — Леонид Шварцман, 101, художник-мультипликатор
5 июля — Леонид Сергеев, 69, бард
6 июля — Джеймс Каан, 82, актёр
12 июля — Тыну Саар, 77, эстонский актёр
15 июля — Георгий Ярцев, 75, футбольный тренер
19 июля — Руслана Писанка, 56, актриса
24 июля — Дэвид Уорнер, 80, актёр
31 июля — Вадим Бакатин, 84, политик
2 августа — Александр Бачило, 62, писатель и сценарист
8 августа — Оливия Ньютон-Джон, 73, актриса и певица
12 августа — Энн Хеч, 53, актриса
14 августа — Дмитрий Врубель, 62, художник
30 августа — Михаил Горбачёв, 91, первый и последний президент СССР
30 августа — Яак Кангиласки, 82, эстонский искусствовед
4 сентября — Питер Страуб, 79, писатель
8 сентября — Елизавета II, королева
13 сентября — Жан-Люк Годар, 91, кинорежиссёр
17 сентября — Игорь Масленников, 90, кинорежиссёр
20 сентября — Сергей Пускепалис, 56, актёр
21 сентября — Ханон Барабанер, 89, эстонский экономист
23 сентября — Луиза Флетчер, 88, актриса
23 сентября — Францишек Печка, 94, актёр
23 сентября — Владимир Краснопольский, 89, кинорежиссёр
27 сентября — Борис Моисеев, 68, танцор и певец
28 сентября — Кулио, 59, рэпер
11 октября — Анджела Лэнсбери, 96, актриса
14 октября — Робби Колтрейн, 72, актёр
16 октября — Юри Аррак, 85, эстонский художник
19 октября — Давид Кеосаян, 61, кинорежиссёр
28 октября — Джерри Ли Льюис, 87, музыкант
7 ноября — Сергей Кузнецов, 58, поэт и композитор
8 ноября — Дэн Маккаферти, 76, рок-музыкант
20 ноября — Рихо Сибул, 64, эстонский музыкант
1 декабря — Милен Демонжо, 87, актриса
2 декабря — Тийт-Рейн Вийтсо, 84, эстонский лингвист
8 декабря — Игорь Чикинёв, 61, эстонский фехтовальщик
10 декабря — Вирве Кёстер, 94, эстонская певица
11 декабря — Анджело Бадаламенти, 85, композитор
17 декабря — Урмас Сисаск, 62, эстонский композитор
23 декабря — Эрих Кылар, 98, эстонский дирижёр
26 декабря — Александр Шевченко, 61, музыкант
29 декабря — Пеле, 82, король футбола
29 декабря — Эдгар Сависаар, 72, эстонский политик
29 декабря — Вивьен Вествуд, 81, модельер
29 декабря — Эдуард Артемьев, 85, композитор
31 декабря — Бенедикт XVI, 95, Папа Римский