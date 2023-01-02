Остались в 2022: кто ушел от нас в прошедшем году

Мы двигаемся дальше в надежде узнать, чем всё закончится. Но кто-то остался навсегда в 2022 году. Больше ничего не напишет Виктор Мережко, ничего не сыграют Леонид Куравлёв, ничего не споют Пьер Нарцисс, Юрий Шатунов и Борис Моисеев, не выйдет на поле Пеле...