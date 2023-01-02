„Предательница!“: украинцы раскритиковали Таисию Повалий за участие в российском „Голубом огоньке“

„Уже неинтересна, продалась России»; „Вы прониклись любовью к России, а на Украину вам наплевать, — значит, это взаимно“, — написали пользователи в комментариях под фото артистки с „Голубого огонька“ в Instagram.

Сообщения с критикой Повалий также появились в ряде украинских СМИ. „Предательница Повалий пела для россиян в то время, когда Россия бомбила её Родину“, — мрачно констатировали они. Действительно, российские военные оказались далеки от идеи „рождественского перемирия“ Первой мировой войны и атаковали Украину и 31 декабря, и 1 января.

Песня „Червона рута“ была написана Владимиром Ивасюком в 1970 году. Сначала ее исполняла группа „Смеричка“, а позднее — София Ротару в сопровождении ВИА „Червона рута“.