Не усыпили! Стала известна судьба любимых собак королевы Елизаветы II

После смерти британской королевы Елизаветы II ее кокер-спаниеля забрал кинолог Иэн Оупеншоу, который дрессировал эту собаку, а ее корги приютил принц Эндрю. Судьбу питомцев назвало издание The Guardian.

Елизавета завела кокер-спаниеля незадолго до смерти. У четырехлетней собаки была хорошая родословная и звучная кличка Вольфертон Драма, но королева дала ей свое собственное имя — Лиззи. Прежде она ни разу не имела дела с этой породой и предпочитала разводить корги и дорги. По всей видимости, на выбор королевы повлиял принц Уильям, у которого был кокер-спаниель.

Помимо Лиззи у королевы оставались только две собаки: корги Мик и Сэнди, подаренные принцем Эндрю в 2021 году. Теперь все они живут в резиденции Эндрю недалеко от Виндзорского замка. Еще одна собака, 18-летняя дорги Кэнди, жившая у королевы с 2004 года, умерла незадолго до своей хозяйки.