Стали известны подробности происшествия с Джереми Реннером

Журналисты опросили соседей Джереми Реннера, и вот что они узнали. Он чистил дорогу 1 января утром после снежной бури. Несмотря на используемые средства безопасности, плуг Sno-Cat наехал на ногу Реннера. Из-за этого актер потерял много крови. Один из соседей, врач, наложил жгут на травмированную ногу до прибытия скорой помощи. После чего актер был доставлен в больницу по воздуху. Сообщается, что Реннер был единственным пострадавшим.

Так что были правы и те, кто говорил об очистке снега, и в некотором роде те, кто рассказывал о ДТП.

Напомним, звезда „Мстителей“ пострадал во время вождения снегоочистителя рядом со своим домом в штате Невада, США, в первый день нового года. „Мы можем подтвердить, что Джереми сейчас в критическом, но стабильном состоянии после несчастного случая, связанного с погодными условиями: он получил травмы, расчищая снег в воскресенье“, — рассказывал ранее представитель актёра изданию Deadline.