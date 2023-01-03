ВИДЕО | Не пущать! Валерию Меладзе требуют запретить въезд в Россию за слова, сказанные шепотом

На кадрах слышно, что артист передавал поздравление жене одного из гостей. Пока певец обращался в камеру, его собеседник сказал „Слава Украине!“ До проукраинского слогана Меладзе разговаривал в микрофон, а чтобы ответить гостю, убрал его от лица. Когда фанат начал кричать: „Красавчик. Обожаю тебя, обнимаю“, Меладзе шикнул ему, показав, чтобы гость не привлекал внимания. Исполнитель заметно напрягся, принялся оглядываться и быстро перевел тему, продолжив разговаривать с публикой через микрофон. Интересно, что тихо сказанные слова в российской прессе превратились в „Меладзе выкрикивал нацистские лозунги“.

„По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь „урвать“ со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот „артист“ свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо“, — написал уязвлённый лидер одной из российских партий Сергей Миронов.

Ещё дальше пошла сенатор уже верхней палаты парламента Елена Афанасьева. „За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации“, — отметила она, назвав поступок певца недопустимым предательством. „Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России. Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие. И „нажитые непосильным трудом“ миллионы тратить на безудержные развлечения“, — добавила чиновница.

После начала войны Валерий Меладзе осудил действия России, но при этом продолжил в ней и зарабатывать на своем творчестве. Летом он отметился на фестивале „Фестик-2022“, а в ноябре выступил на частном мероприятии. Однако его позиция уже тогда не осталась „безнаказанной“: были отменены концерты в разных городах России.