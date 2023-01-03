ВИДЕО | Наказан! Сказку Ивана Урганта не показали даже в онлайн-кинотеатре, но ее активно смотрят на Youtube

Телеспектакль „Происшествие в стране Мульти-Пульти“, который онлайн-кинотеатр Kion планировал показывать на Новый год, но снял с эфира, на YouTube посмотрели около миллиона раз раз, подсчитала „Газета.Ru“.

Спектакль „Происшествие в стране Мульти-Пульти“ посвящен приключениям героев советских фильмов и мультфильмов — Крокодила Гены, Чебурашки, Шапокляк, Зайца и Волка, Карлсона, Труса, Балбеса, Бывалого и Бременских музыкантов.Экранизации одноименной музыкальной сказки по пьесе Аркадия Хайта и Александра Левенбука 1982 года создан в стилистике телепрограммы „Будильник“ — даже с той самой заставкой.

В телеспектакле сыграли Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава, Александр Гудков и другие. Роль Карлсона исполнил телеведущий Иван Ургант, который в феврале 2022 года выступил против спецоперации России на территории Украины, после чего его шоу „Вечерний Ургант“ исчезло из эфира.

Хотя стриминг Kion удалил телеспектакль со своего сайта, шоу вскоре попало на YouTube. „Газета.Ru“ насчитала как минимум восемь копий „Происшествия в стране Мульти-Пульти“, залитых на сервис за последние два дня.

Одной из первых на снятие „Происшествия“ с эфира обратила внимание телеобозревательница Арина Бородина. Позднее Ургант подтвердил эту информацию в беседе с РБК. „Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю“, — сказал он. Телеведущий также добавил: „Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на 4 с минусом“.