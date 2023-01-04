При пожаре пострадал режиссер Юрий Крымов

Крымов и его жена попали в больницу, а квартира выгорела полностью.. Позднее супругу режиссера отпустили домой, а сам режиссёр и его сын остались в госпитале — уточняется, что помимо ожогов они получили отравление угарным газом. Их состояние улучшается.