04.01.2023, 10:28
При пожаре пострадал режиссер Юрий Крымов
ФОТО: Youtube
Российский режиссер Дмитрий Крымов и его супруга пострадали при пожаре в Нью-Йорке. Причиной возгорания стала неисправность проводки.
Крымов и его жена попали в больницу, а квартира выгорела полностью.. Позднее супругу режиссера отпустили домой, а сам режиссёр и его сын остались в госпитале — уточняется, что помимо ожогов они получили отравление угарным газом. Их состояние улучшается.
Год назад Крымов приехал на спектакль в Нью-Йорк, где проживает его сын. С началом российской военной агрессии режиссер решил остаться в США, где открыл свою театральную школу.