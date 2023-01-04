Шоубиз
04.01.2023, 12:38

ФОТО | Лена Катина показала свой округлившийся живот

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Лена Катина
Лена Катина
ФОТО: Youtube

Бывшая солистка группы t.A.T.u. Лена Катина опубликовала в Instagram праздничный снимок, на котором виден ее округлившийся живот. Певица написала, что в новом году она ждёт появления на свет малыша.

„В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растет у меня внутри и пока еще размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!“ — поделилась Катина.

О беременности певицы стало известно в начале ноября 2022 года. Отец ребенка – бизнесмен Дмитрий Спиридонов. У Лены Катиной есть также 7-летний сын Александр от прошлого брака с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

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