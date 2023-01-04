Создатель „Шерлока“ готов продолжить сериал

Показ „Шерлока“ начался на BBC One в 2010 году. В сериале действие детективов Артура Конана Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе было перенесено в современный Лондон. Шоу продержалось в эфире четыре сезона, также был выпущен один рождественский спецэпизод. Официально о закрытии „Шерлока“ не объявлялось, однако и производство пятого сезона так и не было начато из-за уплотнившегося расписания Камбербэтча и Фримена. Последний в декабре 2022 года отмечал, что „дверь шоу никогда до конца не закрывалась“.