Создатель „Шерлока“ готов продолжить сериал(1)
Британский сценарист и продюсер Стивен Моффат заявил, что готов „хоть завтра“ приступить к продолжению созданного им сериала „Шерлок“, но при одном условии. Впрочем, оно было озвучено ещё давно.
Для продолжения шоу нужен один „пустяк“: исполнители главных ролей Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен должны согласиться вернуться в проект. Об этом Моффат рассказал в эфире утренней радиопередачи „Today“ на BBC Radio 4.
„Они движутся ко все большим и все лучшим вещам, но, Мартин и Бенедикт, — вернитесь, пожалуйста“, — пошутил Моффат.
Показ „Шерлока“ начался на BBC One в 2010 году. В сериале действие детективов Артура Конана Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе было перенесено в современный Лондон. Шоу продержалось в эфире четыре сезона, также был выпущен один рождественский спецэпизод. Официально о закрытии „Шерлока“ не объявлялось, однако и производство пятого сезона так и не было начато из-за уплотнившегося расписания Камбербэтча и Фримена. Последний в декабре 2022 года отмечал, что „дверь шоу никогда до конца не закрывалась“.