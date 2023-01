Умер гитарист групп Overkill и Anvil Себастьян Марино

Себастьян Марино стал лид-гитаристом канадской метал-группы Anvil в 1991 году и записал с коллективом альбом „Worth the Weight“. В 1995 музыкант ушел из Anvil, чтобы присоединиться к Overkill — культовой американской трэш-метал-группе. С новой командой он успел поработать над тремя студийными пластинками „The Killing Kind“, „From the Underground and Below“ и „Necroshine“, однако перед релизом последней Марино покинул Overkill, чтобы проводить больше времени с семьей. В последние годы артист руководил собственной аудио- и видеопродакшн-компанией Audio Images.