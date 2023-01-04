Умер гитарист групп Overkill и Anvil Себастьян Марино
Американский гитарист, участник групп Overkill и Anvil Себастьян Марино ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщил вокалист и гитарист Anvil Стив Липс.
По словам коллеги Марино, музыкант внезапно скончался после того, как его госпитализировали 31 декабря. Причина смерти на данный момент неизвестна.
„С тяжелыми сердцами мы оплакиваем уход нашего хорошего друга и великого музыканта Себастьяна Марино. Себ был ценен как в студии, так и на сцене [во время работы над] тремя релизами, что он с нами сделал. Музыкальный мир потерял одного из лучших“, — написали участники Overkill в Twitter.
Себастьян Марино стал лид-гитаристом канадской метал-группы Anvil в 1991 году и записал с коллективом альбом „Worth the Weight“. В 1995 музыкант ушел из Anvil, чтобы присоединиться к Overkill — культовой американской трэш-метал-группе. С новой командой он успел поработать над тремя студийными пластинками „The Killing Kind“, „From the Underground and Below“ и „Necroshine“, однако перед релизом последней Марино покинул Overkill, чтобы проводить больше времени с семьей. В последние годы артист руководил собственной аудио- и видеопродакшн-компанией Audio Images.