Оказавшийся в центре скандала Валерий Меладзе пояснил отношение к войне(4)
Певец и продюсер Валерий Меладзе написал в своем Telegram-канале, что „не хочет никого ненавидеть“ и мечтает о „согласии“ между „близкими народами“.
По его словам, с начала „спецоперации“ в Украине он „живет с ощущением тяжести и горя“ из-за существующего между двумя „горячо любимыми им народами“ конфликта. „Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие“, — подчеркнул музыкант, добавляя, что ради этого „готов отдать все силы“.
Ранее сообщалось, что Меладзе, предположительно, продолжил приветствие „Слава Украине!“ фразой „Героям слава!“, выступая на корпоративе (в российских СМИ это превратилось в „выкрикивал нацистские лозунги“).
Комментируя эти сообщения, в Госдуме призвали признать певца иностранным агентом и запретить ему въезд в Россию, а в Совете Федерации — лишить российского гражданства. России нужна победа! Если не над Украиной, то хотя бы над Меладзе.