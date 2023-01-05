Оказавшийся в центре скандала Валерий Меладзе пояснил отношение к войне

По его словам, с начала „спецоперации“ в Украине он „живет с ощущением тяжести и горя“ из-за существующего между двумя „горячо любимыми им народами“ конфликта. „Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие“, — подчеркнул музыкант, добавляя, что ради этого „готов отдать все силы“.