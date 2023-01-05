Петросяна поймали на плагиате шутки Галкина(1)
Выступление Евгения Петросяна на новогоднем „Голубом огоньке“ на канале „Россия 1“ в Сети называют модным словом „кринжатина“. За что же ветеран юмористического цеха удостоился столь сомнительной чести?
Ситуация в России такая, что новогоднее „поздравление“ президента изобилует военной риторикой. Так что вполне логично, что и Петросян занялся политической сатирой — разумеется, про плохой Запад и хорошую Россию. Так, сокровищница русского юмора пополнилась такими убойными шутками как „Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия — это несущая конструкция“ и „Знаете ли вы без чего невозможно приготовить украинский борщ, французский луковый суп и немецуие сосиски? Без российского газа“. В анекдоте спасший ребёнка из пасти крокодила русский в западной прессе был обвинён в том, что оставил крокодила без обеда. Последний анекдот, к слову, ранее рассказывал министр иностранных дел России Лавров, причём в его версии дело происходило в Эстонии.
„Нравится, не нравится — Россия расширяется!“ — выдал в числе прочего Петросян. Однако ещё летом Максим Галкин на выступлениях шутил: „Нравится, не нравится — НАТО расширяется“. Понятно, что это было ответом на очередную простонародную поговорку „Нравится — не нравится, терпи, моя красавица“, которую ещё раньше, в феврале, Путин высказал в сторону Владимира Зеленского. А вот что получилось у Петросяна — ответ на ответ или просто плагиат — вопрос открытый.