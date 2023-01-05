Петросяна поймали на плагиате шутки Галкина

Ситуация в России такая, что новогоднее „поздравление“ президента изобилует военной риторикой. Так что вполне логично, что и Петросян занялся политической сатирой — разумеется, про плохой Запад и хорошую Россию. Так, сокровищница русского юмора пополнилась такими убойными шутками как „Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия — это несущая конструкция“ и „Знаете ли вы без чего невозможно приготовить украинский борщ, французский луковый суп и немецуие сосиски? Без российского газа“. В анекдоте спасший ребёнка из пасти крокодила русский в западной прессе был обвинён в том, что оставил крокодила без обеда. Последний анекдот, к слову, ранее рассказывал министр иностранных дел России Лавров, причём в его версии дело происходило в Эстонии.