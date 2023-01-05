В доме Хопнера можно будет насладиться французской романтикой

Именно этому периоду и посвящен концерт, который пройдет очень скоро в доме Хопнера 14 января в 17 часов. Арии, дуэты и романсы исполнят известные публике своим характерным тембром меццо-сопрано Женя Овсепян и сопрано Елена Бебех. Музыка прозвучит в сопровождении замечательного пианиста-репетитора театра Эстонии и старшего лектора оперной студии и концертмейстерского искусства Академии театра и музыки – Аве Вагнер. Ее тонкое знание французского стиля и виртуозное владение инструментом важны для создания единого настроения, симбиоза между певцом и пианистом.

Сопрано Елена Бебех, получившая вокальное и филологическое образование в Москве, по мнению слушателей, обладает нежным чувственным голосом. Ее манеру отличает кропотливая работа над каждым образом, стремление передать до тонкостей переживание своего персонажа. Является солисткой Русского филармонического общества в Эстонии с 2016 года, участвует во многих музыкальных проектах, фестивалях. Исполнительница Снегурочки в детской опере „Зимняя сказка“ Владимира Игнатова, современного композитора Эстонии. В вокальном конкурсе „Sõprus 2020“ Елена заняла первое место в своей возрастной категории.

Обладатель невероятно бархатного тембра меццо-сопрано Женя Овсепян, выпускница Ереванской государственной консерватории, класса профессора Гора Гаспаряна, постоянно участвует в престижных проектах, значительных концертах в Эстонии, Армении, Китае, Финляндии, Латвии, Литве, России, Грузии. С 2009 г. – солистка Русского филармонического общества в Эстонии. С 2005 г. преподаватель вокала и теоретических дисциплин. Ее голос обладает удивительной способностью достичь самых сокровенных глубин души, ведь певица и в жизни очень душевный и отзывчивый человек.