В доме Хопнера можно будет насладиться французской романтикой
Французская романтика: Жорж Бизе, Камиль Сен-Санс. Клод Дебюсси, Лео Делиб… кто не слышал этих имен? Удивительно, как плодовит был этот период во Франции - 2-я половина XIX века. После некоторого кризиса произошел бурный всплеск всех видов искусства: поэзии - в форме символизма, художественного искусства - в жанре импрессионизма и музыки - в виде романтизма. В их общем переплетении и взаимном обогащении родились шедевры мирового искусства - оперы „Кармен“, „Самсон и Далила“, „Ромео и Джульетта“, „Лакме“, романсы Дебюсси, Форе…
Именно этому периоду и посвящен концерт, который пройдет очень скоро в доме Хопнера 14 января в 17 часов. Арии, дуэты и романсы исполнят известные публике своим характерным тембром меццо-сопрано Женя Овсепян и сопрано Елена Бебех. Музыка прозвучит в сопровождении замечательного пианиста-репетитора театра Эстонии и старшего лектора оперной студии и концертмейстерского искусства Академии театра и музыки – Аве Вагнер. Ее тонкое знание французского стиля и виртуозное владение инструментом важны для создания единого настроения, симбиоза между певцом и пианистом.
Сопрано Елена Бебех, получившая вокальное и филологическое образование в Москве, по мнению слушателей, обладает нежным чувственным голосом. Ее манеру отличает кропотливая работа над каждым образом, стремление передать до тонкостей переживание своего персонажа. Является солисткой Русского филармонического общества в Эстонии с 2016 года, участвует во многих музыкальных проектах, фестивалях. Исполнительница Снегурочки в детской опере „Зимняя сказка“ Владимира Игнатова, современного композитора Эстонии. В вокальном конкурсе „Sõprus 2020“ Елена заняла первое место в своей возрастной категории.
Обладатель невероятно бархатного тембра меццо-сопрано Женя Овсепян, выпускница Ереванской государственной консерватории, класса профессора Гора Гаспаряна, постоянно участвует в престижных проектах, значительных концертах в Эстонии, Армении, Китае, Финляндии, Латвии, Литве, России, Грузии. С 2009 г. – солистка Русского филармонического общества в Эстонии. С 2005 г. преподаватель вокала и теоретических дисциплин. Ее голос обладает удивительной способностью достичь самых сокровенных глубин души, ведь певица и в жизни очень душевный и отзывчивый человек.
По словам организатора и участника концерта – Елены Бебех – основная идея мероприятия – не только сама музыка, но и погружение в тот период искусства Франции. Актер, преподаватель актерского мастерства Эдуард Тее не только поведает публике содержание вокальных произведений, но и раскроет некоторые тайны, связанные с творчеством того периода, которые, быть может, вы и не знали раньше. Он расскажет о преемственности той музыки, под влиянием которой создавались и некоторые хиты нашего времени.
Обе певицы являются также солистками эстонского вокального ансамбля Rejoice. Ниже можно найти ссылку на соло Жени в произведении Laevas lauldakse В. Тормиса в сопровождении этого ансамбля.
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