В Москве зверски убита ведущая „Русского радио“

Официальную версию сообщает СУ СКР по Москве: 3 января в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко обнаружено тело женщины 1988 года рождения. При осмотре зафиксировано не менее 30 колото-резаных ран, передает super.

По предварительным данным, задержан сожитель убитой, сын лесопромышленника Кич-Городецкого района Вологодской области, бизнесмен Владимир Маклаков. Его фамилия СКР не упоминается, но его назвали сразу несколько СМИ региона. Также РБК пишет, что молодые люди приехали в столицу на новогодние праздники. После фотосессии они отправились на съемную квартиру. Что-то пошло не так, и он убил свою девушку, нанеся множество ударов ножом.

„Установлено, что 3 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире жилого дома на ул. Полины Осипенко со своей 34-летней возлюбленной. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес женщине ножом хозяйственно-бытового назначения не менее 30 ранений в область шеи, туловища и конечностей, от которых она скончалась на месте происшествия“, — поделились представители прокуратуры Москвы.

К слову, Анна Азовская и предприниматель познакомились в июле 2021 года, в Москву приехали 31 декабря 2022-го, поселились в арендованной квартире.

„3 января они поссорились, и он несколько раз ударил женщину кухонным ножом, который был в квартире, после чего она попыталась спрятаться в ванной комнате. Однако он смог открыть дверь и продолжил наносить удары. Обвиняемый также пояснил, что употреблял спиртные напитки. Вину он признал“, — добавили в столичной прокуратуре.