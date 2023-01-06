Цой — Бузовой: „В 40 лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится“

Да, у Ольги были громкие романы и даже браки, например, замужество с футболистом Дмитрием Тарасовым обсуждают до сих пор. Как и скандальное расставание пары. Нельзя забыть и их отношения с рэпером Давой — по слухам, рэпер сделал предложение любимой и мечтал построить с ней семью, но в итоге та решила порвать с ним и обвинила в абьюзе.

Анита Цой тонко намекает своей коллеге по сцене, что пора поторопиться, ведь Бузова уже не девочка: „Оля, слушай меня. В сорок лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно!“

Цой подчеркивает, что Бузова пока просто не может остановиться, так как очень амбициозна. Для артиста эта черта — прекрасна, а вот для женщины это не самое лучшее качество: “Главное, не пропустить момент. Наши достижения, заработки — это все мишура. Перед Богом, когда наступает самый главный момент в конце жизни, мы все равны. В тот момент никому ничего не нужно будет“.