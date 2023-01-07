ФОТО и ВИДЕО | Без лифа, в красных стрингах и очках со стразами. Анастасия Волочкова покоряет Мальдивы

Волочкова в восторге от пребывания на тропических островах. Персонал отеля с улыбками и цветами встретил звезду российского балета, а та их поблагодарила теплыми словами. Анастасия пребывает в прекрасном настроении, несмотря на то, что по дороге до острова случились приключения: гидросамолет сломался, пришлось ждать другой трансфер.

Но танцовщица не расстроилась, а использовала время с пользой: изучала окрестности. „У меня что-то может быть без приключений или нет?“ — негодовала она.

После того, как все было улажено, Волочкова наслаждалась тишиной и покоем, лежа под пальмой. „Мои ножки прилетели на Мальдивы. Посмотрите, в чем здесь кайф — здесь нет людей, ни души. Это счастье. Люди добрые, я так счастлива. За вас за всех пойду поплаваю“, — поделилась 46-летняя прима.

Весь блог знаменитости пестрит яркими фотографиями на фоне бирюзовой воды. Танцовщица сняла видео, чтобы передать жаркую атмосферу архипелага, огня добавил и наряд Анастасии. Балерина позировала на пляже в красных стрингах, прикрывая голую грудь цветным платком.

Ну и не обошлось без „фирменного“ шпагата.

„Купальник в зоне бикини пошло смотрится“; „Опять эти трусы“; „Шли годы, а Настя все та же“, — раскритиковали наряд подписчики.