ВИДЕО | Пугачева в желто-синем наряде призналась, что чувствует себя свободной вне России

Ролик появился в одной из фан-групп исполнительницы в Instagram. Она предстала в желтом полушубке, голубых брюках и блестящей блузе. „В моём понимании счастье — это то, что я сейчас чувствую. Я свободна, я с семьёй вместе, Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, у которых есть совесть, честь и достоинство“, — сказала артистка.

В комментариях под видео воинственные россияне взорвались волной возмущения, выплеснув на певицу свои оскорбления: „Совести, наверное, у вас нет, Аллочка“, „Бог вам судья“, „И Россия свободна от тебя“, — пишут расстроенные соотечественники. Но нашлись и адекватные комментаторы: „Родина — вся наша планета. Не важно, в какой части этой планеты мы живём, если семья рядом, мирное недо над головой, это и есть счастье“, „То, что вам не повредили иммунитет от пропаганды — это просто чудо“.