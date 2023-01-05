Топ-10 лучших фильмов 2022 года по кассовым сборам: „Аватар: Путь воды“ не успел обойти „Топ Ган: Мэверик“
Появился рейтинг лучших фильмов 2022 года с точки зрения кассовых сборов. Голливудские киноленты снова вернулись на верхние позиции после смягчения ковидных ограничений на Западе и ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае, — анализирует ситуацию „Обозреватель“.
1. „Топ Ган: Мэверик“ / Top Gun: Maverick
Фильм заработавший $1 488 732 821 кассовых сборов при бюджете в $170 млн, стал главным „авиапорно“ десятилетия. В этой картине кинозвезда Том Круз летал на настоящем реактивном истребителе, удивив зрителей зрелищными кадрами современной военной авиации.
Кроме того, поговаривают, что франшиза „Toп Ган“ может получить триквел под названием Top Gun: Rooster с Майлзом Теллером в главной роли.
2. „Аватар: Путь воды“ / Avatar: The Way of Water
Лента заработала $1 193 157 914, но все же из-за нехватки времени не сумела превзойти Top Gun: Maverick. Как известно, фильм вышел только в середине декабря, поэтому и без того получил сверхвысокую прибыль.
Также отметим, что ходят слухи, будто у режиссера Джеймса Кэмерона уже на руках первая монтажная версия Avatar 3 продолжительностью 9 часов.
3. „Мир Юрского периода 3“ / Jurassic World: Dominion
Этот фильм получил $1 001 978 080 прибыли. Шестая лента франшизы Jurassic Park и последняя часть трилогии Jurassic World при бюджете в $165-185 млн также показала мощный результат.
4. „Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия“ / Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Эту строчку занимает фильм с кассовыми сборами в $955 775 804. Это говорит о том, что он показал себя куда лучше, чем другие фильмы Phase Four, конечно, кроме Spider-Man: No Way Home. Хотя отзывы о фильме далеки от восторженных.
5. „Миньоны: Становление злодея“ / Minions: The Rise of Gru
Пятое место также досталось американскому кино, собравшему $939 628 210 кассовых сборов. Это пятый фильм франшизы Despicable Me, который лишь чуть-чуть не дотянул до доходов предыдущих фильмов серии.
6. „Черная пантера: Ваканда навсегда“ / Black Panther: Wakanda Forever
Картина, бокс-офис которой достиг $810 268 513, является финальным фильмом Четвертой Фазы Marvel Cinematic Universe и уже 30-й лентой MCU. Хотя сюжет о загадочной Ваканде и ее могущественном защитнике с новой Черной пантерой немного не дотянул до сборов первой ленты, вышедшей в 2018 году и собравшей $801 млн.
7. „Бэтмен“/The Batman
Эта лента с кассовыми сборами в $770 836 163 – единственный фильм Warner Bros. / DC в данном рейтинге. Есть предположения, что истории о Бэтмене с Робертом Паттинсоном и Зое Кравиц в главных ролях превратятся в трилогию, где появятся Робин, Мистер Фриз, Календарный Человек и Двор Сов.
8. „Тор: Любовь и гром“ / Thor: Love and Thunder
Третий фильм Marvel Cinematic Universe в Топ-10 и четвертая картина о Торе и его друзьях. Thor: Love and Thunder собрал $760 928 081 и немного уступил по сборам Thor: Ragnarok 2017 года, но, тем не менее, обогнал оба первых фильма.
9. „Мост „Водяные ворота“ / Water Gate Bridge
Первый в списке фильм производства КНР с бокс-офисом в $626 571 697 от Water Gate Bridge известен также как The Battle at Lake Changjin II, это сиквел фильма „Битва у озера Чанджин“ / The Battle at Lake Changjin, занимавший вторую строчку рейтинга прошлого года.
10. „Лунный человек“ / Moon Man
Еще одна лента КНР. Ее бокс-офис – $460 237 662. Это фантастическая комедия о неуклюжем инженере, который остался один на лунной станции и должен спасти Землю от последствий попадания большого астероида.