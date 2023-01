Топ-10 лучших фильмов 2022 года по кассовым сборам: „Аватар: Путь воды“ не успел обойти „Топ Ган: Мэверик“

1. „Топ Ган: Мэверик“ / Top Gun: Maverick

Фильм заработавший $1 488 732 821 кассовых сборов при бюджете в $170 млн, стал главным „авиапорно“ десятилетия. В этой картине кинозвезда Том Круз летал на настоящем реактивном истребителе, удивив зрителей зрелищными кадрами современной военной авиации.

Кроме того, поговаривают, что франшиза „Toп Ган“ может получить триквел под названием Top Gun: Rooster с Майлзом Теллером в главной роли.

2. „Аватар: Путь воды“ / Avatar: The Way of Water

Лента заработала $1 193 157 914, но все же из-за нехватки времени не сумела превзойти Top Gun: Maverick. Как известно, фильм вышел только в середине декабря, поэтому и без того получил сверхвысокую прибыль.

Также отметим, что ходят слухи, будто у режиссера Джеймса Кэмерона уже на руках первая монтажная версия Avatar 3 продолжительностью 9 часов.

3. „Мир Юрского периода 3“ / Jurassic World: Dominion

Этот фильм получил $1 001 978 080 прибыли. Шестая лента франшизы Jurassic Park и последняя часть трилогии Jurassic World при бюджете в $165-185 млн также показала мощный результат.

4. „Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия“ / Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Эту строчку занимает фильм с кассовыми сборами в $955 775 804. Это говорит о том, что он показал себя куда лучше, чем другие фильмы Phase Four, конечно, кроме Spider-Man: No Way Home. Хотя отзывы о фильме далеки от восторженных.

5. „Миньоны: Становление злодея“ / Minions: The Rise of Gru

Пятое место также досталось американскому кино, собравшему $939 628 210 кассовых сборов. Это пятый фильм франшизы Despicable Me, который лишь чуть-чуть не дотянул до доходов предыдущих фильмов серии.

6. „Черная пантера: Ваканда навсегда“ / Black Panther: Wakanda Forever