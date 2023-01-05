Галерея Виктории Ольт начинает этот год с открытия выставки, посвящённой мифологии и её таинственным мирам.

„Выставка „Потерянные боги“ — еще один шаг в моих поисках смысла, где, не найдя утешения в современной религии, я обращаю свой взор к прошлому, чтобы увидеть, чему можно научиться там, — объясняет Виктория Ольт. И что я обнаружила, так это то, что многие проблемы наших предков, с которыми они боролись, это те же проблемы, которые нам еще предстоит решить сегодня. Мы по-прежнему живем по прихоти судьбы, однако сами люди определяют её. Но нашим предкам есть что рассказать о человеческом состоянии, и было бы разумно поучиться у них“.

На выставке, как и ожидается, изображены древнейшие греческие мифологические персонажи во главе с Афродитой, богиней любви и красоты, рожденной из пены морской, и ее сына Эрота, чья печально известная стрела повернулась против него самого, когда он намеревался поразить Психею по приказу своей завистливой матери. Несколько мифов связаны с актами разрушения, местью богов друг против друга, и против смертных, а также мифы раскрывающие человеческое горе и сожаление, но сохраняющие веру в то, что надежда умирает последней, как в ящике Пандоры.

На выставке представлены история создания Скандинавской мифологии и её первые люди, такие как Норна, правительница времени и судьбы, и Хель, владычица подземного мира. Посетители познакомятся с мифическими существами коренных народов Северной Америки и Египта, а также с мифами Месопотамии, которые рассказывают о круговороте природы и жизни, смерти и возрождения, любви и мести.

Из более экзотических регионов можно познакомиться с богиней огня Пеле с Гавайев и богиней солнца Аматэрасу из Японии. Многие мифы являются поучительными рассказами, которые актуальны и сегодня.

На выставке будут брошюры на английском языке, а также 12 февраля в галерее пройдёт бесплатный тематический мастер-класс. Выставка остается открытой в галерее Victoria Olt (Viru 20, Таллинн, Эстония) до 26 февраля 2023 года, пн-пт с 11:00 до 19:00, вход свободный.