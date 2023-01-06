Премьера первой киноэкранизации произведения „Шуты славы“ состоится 9 января

„Техническое воплощение и формат любимого народом телеспектакля, к сожалению, устарели, поэтому пришло самое время снять по мотивам „Шутов славы“ художественный фильм, поместив знакомых героев и историю в современную оболочку“, – сказал режиссер Айн Мяэотс . На киноэкраны выходит искренняя комедия, мечтам и неудачливости главных героев которой они смогут сопереживать и сочувствовать. То, с какой смелостью герои экспериментируют, чтобы потерпеть неудачу, поражает, но они уверены, что из утопической идеи может появиться нечто грандиозное.

Сааломон Весипруул приезжает из захолустной деревни в крошечный провинциальный городок и после ряда неудач в разных профессиях решает добиться успеха как свободный писатель. Он снимает небольшую комнату в скромном жилище Агнес – матери-одиночки, которая работает прачкой. К сожалению, благородным намерениям Весипруула не суждено сбыться из-за того, что на пути к новому призванию он знакомится с соседом – натуралистом и изобретателем Яаном Татикасом. По воле судьбы, вследствие череды странных происшествий, зарождается вовсе не добрая дружба, а взаимная ненависть, которой нет конца. Разрешению ситуации никак не способствует тот факт, что Сааломон видит в хозяйке свою музу. Татикас также имеет планы на Агнес, и готов ради них пройти огонь и воду. Масла в огонь подливает и ростовщик Вярди, который тоже подозрительно часто общается с Агнес. Желания и мечты есть и у Агнес – она хочет найти возлюбленного, который смог бы стать отцом ее оболтусу-сыну.