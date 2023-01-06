Премьера первой киноэкранизации произведения „Шуты славы“ состоится 9 января
По словам сценариста картины Отта Килуска, созданные Эдуардом Борнхёэ персонажи получились такими настоящими, что на страницах книги им тесно. Знакомого по культовому телеспектаклю писателя Сааломона Весипруула в новой комедии „Шуты славы“ играет Карл Роберт Сааремяэ, а роль натуралиста и изобретателя Яана Татикаса воплотил Вейко Порканен.
Торжественная премьера „Шутов славы“ состоится в кинотеатре Apollo Ülemiste в понедельник 9 января.
Автор сценария Отт Килуск говорит, что Борнхёэ – писатель, чья важность в истории литературы малочисленного эстонского народа не нуждается в дополнительном подтверждении. По оценке Килуска, вошедший в ироничный сборник „Таллиннские шуты и шутихи“ короткий фельетон „Шуты славы“ является, пожалуй, самым известным произведением среди выдающегося многогранного творчества Борнхёэ. „В этом рассказе в полной мере и красе проявляется чувство юмора автора и его талант к повествованию. Это история, которая всегда просилась на подмостки и кинопленку, потому что созданные Борнхёэ персонажи кажутся такими правдоподобными и жизненными, что им тесно на бумаге“.
Перу Борнхёэ также принадлежит первый оригинальный эстонский исторический рассказ „Мститель“, который тот написал в возрасте всего 17 лет. По оценке Килуска, эпитета „легендарный“ заслуживает еще один исторический рассказ Борнхёэ – „Князь Гавриил, или Последние дни монастыря Бригитты“. Снятый по мотивам этого великолепного произведения приключенческий фильм „Последняя реликвия“ знаком каждому уважающему себя эстонцу.
По словам Килуска, Борнхёэ мастерски владел гротеском и иронией, сохраняя стиль произведения и ни на секунду не позволяя себе опускаться до грубого сарказма.
Многим эстонцам произведение „Шуты славы“ знакомо по одноименному телеспектаклю – в свое время эта постановка Аго-Эндрика Керге была одной из немногих комедий, которую часто можно было увидеть по телевизору.
Почитатели телеспектакля помнят и любят Сааломона Весипруула в исполнении Юрия Крюкова и Яана Татикаса в исполнении Урмаса Кибуспуу. Киноэкранизация „Шутов славы“ сохранила главных героев – это мечтающий о карьере писателя Сааломон Весипруул (эту роль воплощает Карл Роберт Сааремяэ) и натуралист и изобретатель Яан Татикас (в роли Татикаса снялся Вейко Порканен). Ключевыми персонажами в фильме являются также прачка Агнес (Майкен Пиус) и ростовщик Вярди (Отт Сепп) – создавая их, сценарист Отт Килуск черпал вдохновение из других рассказов, вошедших в сборник Борнхёэ „Таллиннские шуты и шутихи“.
„Техническое воплощение и формат любимого народом телеспектакля, к сожалению, устарели, поэтому пришло самое время снять по мотивам „Шутов славы“ художественный фильм, поместив знакомых героев и историю в современную оболочку“, – сказал режиссер Айн Мяэотс. На киноэкраны выходит искренняя комедия, мечтам и неудачливости главных героев которой они смогут сопереживать и сочувствовать. То, с какой смелостью герои экспериментируют, чтобы потерпеть неудачу, поражает, но они уверены, что из утопической идеи может появиться нечто грандиозное.
Билеты на предпремьерные показы в избранных кинотеатрах можно приобрести уже начиная с 1 января. В программах кинотеатров по всей Эстонии фильм появится к 13 января. Премьерный показ картины в Вильянди состоится 11 января, в Тарту – 12 января, и в Пярну – 13 января.
О фильме
Художественный фильм „Шуты славы“, основанный на одноименном рассказе Эдуарда Борнхёэ, переносит зрителя в эпоху, когда только-только начинает пускать первые ростки национальное самосознание эстонцев. Главные герои комедии – мужчины, сокровенное желание которых заключается в том, чтобы подарить своему народу что-то вечное, будь то летающая по воздуху чудо-машина или художественная литература, написанная на родном языке.
Сааломон Весипруул приезжает из захолустной деревни в крошечный провинциальный городок и после ряда неудач в разных профессиях решает добиться успеха как свободный писатель. Он снимает небольшую комнату в скромном жилище Агнес – матери-одиночки, которая работает прачкой. К сожалению, благородным намерениям Весипруула не суждено сбыться из-за того, что на пути к новому призванию он знакомится с соседом – натуралистом и изобретателем Яаном Татикасом. По воле судьбы, вследствие череды странных происшествий, зарождается вовсе не добрая дружба, а взаимная ненависть, которой нет конца. Разрешению ситуации никак не способствует тот факт, что Сааломон видит в хозяйке свою музу. Татикас также имеет планы на Агнес, и готов ради них пройти огонь и воду. Масла в огонь подливает и ростовщик Вярди, который тоже подозрительно часто общается с Агнес. Желания и мечты есть и у Агнес – она хочет найти возлюбленного, который смог бы стать отцом ее оболтусу-сыну.
„Шуты славы“ – фильм о высоких стремлениях в трудные времена. История о том, как воплощению утопических идеалов могут помешать самые обыденные вещи, да и что греха таить – отсутствие таланта и духовной подготовки.
В фильме снялись: Карл Роберт Сааремяэ (Сааломон Весипруул), Вейко Порканен (Татикас), Майкен Пиус (прачка Агнес), Отт Сепп (Вярди), Саара Нюганен, Мариан Хейнат, Ловиисе Каппер, Арго Аадли, Марго Митт, Валло Кирс, Маргус Яановиц, Гуйдо Кангур, Стефан Кристофер Соэсон, Отт Райдметс, Тийт Сукк и Юри Лумисте.
Режиссер фильма Айн Мяэотс, сценарист Отт Килуск, оператор Михкель Соэ и художник Каролина Кулль. Продюсерами фильма выступили: Кристиан Таска и Адеэле Тяхемаа из Taska Film («О2“, „Зима“, „Встреча выпускников“, „Аптекарь Мельхиор“) и Танель Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions («Зима“, „Фильм старика“, „Аптекарь Мельхиор“). Дистрибьютор – Hea Film.
Производство фильма поддерживают: городская управа Вильянди, Тартуский кинофонд, A. Le Coq, Apotheka, Cramo, DHL, Fazer, The Brick Coffee Roastery, Muster, Kanal 2, Postimees и Puumarket.