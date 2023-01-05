Шоубиз
05.01.2023, 16:52

СМИ: Никита Михалков находится в больнице в тяжелом состоянии

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Foto/ IPP/Gioia Botteghi Roma 27/10/2019 Festa del cinema di Roma 2019, Red carpet Il peccato nella foto Nikita Mikhalk
Foto/ IPP/Gioia Botteghi Roma 27/10/2019 Festa del cinema di Roma 2019, Red carpet Il peccato nella foto Nikita Mikhalk
ФОТО: R4924_italyphotopress via www.imago-images.de | imago images/Italy Photo Press

Никита Михалков находится в тяжелом состоянии. Он попал в больницу с ковидом, - сообщает Baza.

„По информации „Базы“, изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67.

Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое“, - пишет издание.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

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