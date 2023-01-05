05.01.2023, 16:52
СМИ: Никита Михалков находится в больнице в тяжелом состоянии(99)
ФОТО: | imago images/Italy Photo Press
Никита Михалков находится в тяжелом состоянии. Он попал в больницу с ковидом, - сообщает Baza.
„По информации „Базы“, изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67.
Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады.
У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое“, - пишет издание.
Официального подтверждения информации пока не поступало.