Пропала звезда сериала „Сваты“ Татьяна Кравченко

4 января Татьяна должна была играть в антрепризе „Гвоздь сезона, или Все билеты проданы“ во Дворце искусств Ленинградской области. В последний момент на сцене Татьяну заменила заслуженная артистка России Зоя Буряк. Говорят, зритель подмены не заметил.

„Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложений взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже не спасло бы — самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро. В зале аншлаг, 2500 мест проданы, зритель ждет“, — сокрушался в Инстаграме* Садальский.