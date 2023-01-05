Пропала звезда сериала „Сваты“ Татьяна Кравченко(1)
Об исчезновении Татьяны Кравченко сообщил заслуженный артист России Станислав Садальский. Звезда „Сватов“ даже не приехала на спектакль со своим участием.
4 января Татьяна должна была играть в антрепризе „Гвоздь сезона, или Все билеты проданы“ во Дворце искусств Ленинградской области. В последний момент на сцене Татьяну заменила заслуженная артистка России Зоя Буряк. Говорят, зритель подмены не заметил.
„Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложений взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже не спасло бы — самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро. В зале аншлаг, 2500 мест проданы, зритель ждет“, — сокрушался в Инстаграме* Садальский.
Как пишет МК, Татьяна Кравченко почувствовала недомогание после сообщений о смерти председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Актрису и политика связывала давняя дружба.