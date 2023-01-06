ВИДЕО | Фразу „Героям слава!“ на концерте Галкина в Дубае зал принял овацией(7)
Юморист Максим Галкин, который вместе со своей супругой Аллой Пугачевой покинул Россию, дал концерт в Дубае. Во время выступления шоумен в ответ на крик „Слава Україні“, уверенно произнес „Героям слава!“ перед заполненным залом, — сообщает „Обозреватель“.
Видео выступления Галкина распространилось в сети. Комик сделал вид, что не расслышал, когда кто-то из зала выкрикнул „Героям слава“ и попросил повторить. Девушка еще раз сказала „Слава Украине“, на что пародист во всю мочь крикнул „Героям слава“.
„Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Я просто не слышу, что? Героям слава“ – воскликнул Галкин. После произнесенного публика взорвалась криками и овациями.
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