Пропавшая звезда „Сватов“ Татьяна Кравченко вышла на связь

В минувшую среду Татьяна Эдуардовна внезапно не смогла принять участие в спектакле „Гвоздь сезона, или все билеты проданы“. Постановку давали во Дворце искусств Ленинградской области. Чтобы не отменять спектакль, режиссеры вынуждены были искать замену — на помощь пришла Зоя Буряк, которая в этот день отработала за исчезнувшую артистку. Все это время Кравченко не отвечала на телефонные звонки. Коллеги звезды „Сватов“ забили тревогу.

Связаться с самой артисткой, действительно, проблематично, но, как оказалось, с ней все в порядке. Как пояснили в Ленкоме, где служит Кравченко, дозвониться до неё им удалось. „С Татьяной Эдуардовной все хорошо, мы с ней на связи. 10 января она по графику играет в спектакле „Женитьба“, а 17 января выйдет на сцену в постановке „Под одной крышей“. Что касается инцидента с ее исчезновением, здесь мы никаких комментариев не даем“, — сказали в пресс-службе театра.