ГАЛЕРЕЯ | Смотри, как яркие ценители клубной жизни отдохнули на „Рождественской сказке“

В Рождественскую Ночь постучал к нам в двери Дед-Мороз со Снегурочкой и пришел к нам настоящий зимний праздник, где старые и новые друзья вместе разделили волшебство самой загадочной ночи в клубе DOOR.

Рождественская Сказка - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта. Невероятный мир красоты и добра, радости и чудес, где Дед-Мороз со Снегурочкой подарили гостям по-настоящему праздничные эмоции, а милые, нежные гномики развлекли веселыми танцами!

Рождественские и новогодние хиты, а также любимую русскую и зарубежную музыку играли DJ ValentineBlack и DJ Bell. Гоу-гоу танцовщицы добавили феерии вечеру. На память гости делали рождественские фотографии с Дедом-Морозом и Снегурочкой.