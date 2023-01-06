Кокаин, убийства и ссоры с братом: принц Гарри выпустил скандальные мемуары

„Да, в то время я принимал кокаин. В чьём-то доме во время охоты на выходных мне предложили дорожку, и с тех пор я принимал его некоторое время. Это было не особо весело и более счастливым я себя не ощутил, но это заставило меня почувствовать себя другим, и это было моей главной целью. Чувствовать. Отличаться. Я был семнадцатилетним подростком, готовым попробовать почти все, что изменит заранее установленный порядок“, — в частности, написал принц Гарри.