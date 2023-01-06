Кокаин, убийства и ссоры с братом: принц Гарри выпустил скандальные мемуары(2)
В своей автобиографии „Spare“ герцог Сассекский позволил себе такие откровенные признания, что они могут затмить многие предыдущие скандалы, связанные с королевской семьёй.
„Да, в то время я принимал кокаин. В чьём-то доме во время охоты на выходных мне предложили дорожку, и с тех пор я принимал его некоторое время. Это было не особо весело и более счастливым я себя не ощутил, но это заставило меня почувствовать себя другим, и это было моей главной целью. Чувствовать. Отличаться. Я был семнадцатилетним подростком, готовым попробовать почти все, что изменит заранее установленный порядок“, — в частности, написал принц Гарри.
Вспоминая армейские годы, Гарри признаётся, что во время службы в Афганистане убил 25 человек: „Большинство солдат не знают точно, сколько убийств у них на счету. В таких ситуациях ты часто стреляешь без разбора“. Герцог Сассекский провел в армии 10 лет.
Также принц Гарри назвал своего брата Уильяма „любимым братом и заклятым врагом“, утверждая, что подвергся физическому нападению со стороны Уильяма из-за конфликта, касаемого его жены Меган. „Он схватил меня за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил меня на пол“, — вспоминает Гарри.