06.01.2023, 19:00
Полиция застрелила продюсера и обладателя „Грэмми“ Марка Кэппса(1)
ФОТО: markcapps.com
54-летний продюсер и звукорежиссер Марк Кэппс был застрелен полицейскими в Нэшвилле. Об этом сообщает Deadline.
По сведениям полиции города Нашвилл, ночью 5 января Кэппс, вооружившись пистолетом, разбудил свою 60–летнюю жену и 23-летнюю падчерицу. Он отказался отпускать женщин и пригрозил убить их, если они попытаются позвать на помощь.
Позже Кэппс заснул, а женщины выбежали из дома и сообщили о произошедшем властям. К дому звукорежиссера прибыли трое офицеров полиции. Кэппс открыл дверь с пистолетом в руке, и один из полицейских выстрелил в него.
Смерть продюсера произошла всего через два дня после ухода из жизни его брата.