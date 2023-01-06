Полиция застрелила продюсера и обладателя „Грэмми“ Марка Кэппса

По сведениям полиции города Нашвилл, ночью 5 января Кэппс, вооружившись пистолетом, разбудил свою 60–летнюю жену и 23-летнюю падчерицу. Он отказался отпускать женщин и пригрозил убить их, если они попытаются позвать на помощь.

Позже Кэппс заснул, а женщины выбежали из дома и сообщили о произошедшем властям. К дому звукорежиссера прибыли трое офицеров полиции. Кэппс открыл дверь с пистолетом в руке, и один из полицейских выстрелил в него.

Смерть продюсера произошла всего через два дня после ухода из жизни его брата.