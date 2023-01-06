Tопчик
06.01.2023, 20:35

Диетолог предупреждает: голодать после обильного застолья небезопасно

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Baked turkey. Christmas dinner. The Christmas table is served with a turkey, decorated with bright tinsel and candles. Fried chicken, table. Family dinner. Top view
Baked turkey. Christmas dinner. The Christmas table is served with a turkey, decorated with bright tinsel and candles. Fried chicken, table. Family dinner. Top view
ФОТО: Timolina

После застолья с обилием еды и напитков голодание или жесткий диетический рацион могут стать дополнительным стрессом, предупреждает врач-диетолог Татьяна Мещерякова. Об этом пишет Medikforum.

Попытки „компенсировать“ лишние калории, употребляемые во время обильных застолий в новогодние выходные, какой-нибудь полуголодной диетой небезопасны для организма, заявила диетолог Мещерякова. „Ни в коем случае нельзя садиться на жесткие диеты после новогоднего застолья“, — подчеркнула медик.

Диетолог констатировала, что резкий переход к голоданию или очень низкокалорийному рациону после обильных приемов пищи является „самым вредным для здоровья“ решением. По словам Мещеряковой, значительное количество еды и напитков становится стрессом для организма, но противоположный режим, когда человек начинает голодать, вгоняет его в еще больший стресс.

Врач уточнила, что в случае стресса организму нужно помогать преодолевать опасное для него состояние и возвращаться к норме. После обильного застолья и переедания диетолог посоветовала практиковать один-два разгрузочных дня.

„В меню в этом случае должны быть легкие овощные супы, соки, а также фруктово-овощные и зеленые салаты. Любые жирные мясные продукты и полуфабрикаты, в том числе все виды колбас, а также мучные сладкие изделия, алкоголь стоит ограничить или исключить“, - сказала об этом эксперт.

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