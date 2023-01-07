20-летняя испанская блогерша Елена Уэльва скончалась после борьбы с раком

Несмотря на плохое самочувствие, Елена старалась до последнего сохранять оптимизм. Буквально за несколько часов до смерти она оставила в соцсети трогательное послание подписчикам.

„Сегодня проснулась не в самом лучшем настроении, это не хорошо, очень пугает. Это были очень сложные дни, все усложняется, но, как известно, я сильнее. Хочу, чтобы вы знали, что я уже давно победила“, — призналась 20-летняя Уэльва.

Пользователи Сети выражают соболезнования близким Елены.

„Наша сильная девочка, тебя будет так не хватать!“; „Надеюсь, в другом мире тебе будет лучше!“; „Моя принцесса-воин, встреча с тобой, общение с твоей мамой было лучшим, что случилось со мной в 2022 году. Ты пришла в эту жизнь, чтобы дать нам бесконечный урок жизни. Ты знаешь, что я так тебя люблю. Ты выиграла, принцесса!“ — отмечает публика.

На блогершу подписано около миллиона человек. Елена Уэльва рассказывала о борьбе с недугом и мотивировала других людей, столкнувшихся с такой же проблемой, не сдаваться.

„Давайте не оставлять вещи на потом, наслаждаться, жить, вкушать, исполнять мечты, любить, обнимать, жить сейчас… Вы знаете, что в понедельник я начала новую химиотерапию, которая заставила меня в тот же день очень болеть, но должна сказать, что эффект есть неплохой“, — делилась Елена еще в начале ноября.