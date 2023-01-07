Названы самые вредные добавки к кофе

Если в состав кофейного напитка входят эти добавки, то он относится к вредным:

сахар, в том числе коричневый, который ничуть не полезнее обычного рафинада;

сахарные сиропы, богатые ароматизаторами и красителями;

жирные сливки;

шоколад;

зефир и маршмеллоу.

В основном все эти добавки являются источником сахара и быстрых углеводов. Если переборщить с их употреблением, то можно довольно быстро набрать лишние килограммы, заработать воспаления на коже (акне), а также получить проблемы с работой желудочно-кишечного тракта.

Опасность сладких кофейных напитков состоит еще в том, что в их состав добавляют несколько данных топингов, к примеру сливки, сладкий сироп и шоколадную крошку. В результате в одном таком напитке вы получаете несколько сотен килокалорий и дневную норму сахара.

Стоит учесть, что к данным напиткам обычно берут вкусные десерты. В результате один поход в кофейню по количеству калорий превышает норму полноценного обеда с белком, полезными жирами и сложными углеводами.

Из-за большого количества сахара может произойти резкий скачок инсулина в крови. А его комбинацию с жирными сливками организму очень сложно разделить, поэтому он запасает их в жировом депо, а человек набирает лишний вес и получает проблемы с кожей, ведь сочетание сахара и молока — это активатор патогенного выделения кожного сала и развитие акне.

Стоит учесть, что калории, полученные от сладкого кофейного напитка вместе с десертом являются пустыми. Ведь спустя некоторое время вы уже будете голодными, а это значит, что вам захочется съесть что-то еще. В результате за день наберется калорий сверх вашей нормы, что приведет к лишним килограммам.