„Как вы могли!“: Фанаты Селин Дион организовали протест у офиса журнала Rolling Stone

Рейтинг опубликовали 1 января, его возглавила американская соул-артистка Арета Франклин. Помимо нее, в перечень вошли еще 199 музыкантов, в том числе Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэри, Билли Холидей, Сэм Кук, Алиша Кис, Фрэнк Оушен и Розалия.

А вот имени Дион в списке не оказалось, что вызвало ярость у ее фанатов. Они запустили петицию, выступающую за включение певицы в рейтинг, и высказались с критикой Rolling Stone в соцсетях.

Некоторые поклонники приехали к офису издания и устроили там протест. Они исполняли песни Дион и танцевали у здания с плакатами в руках, на которых было написано „Как вы могли забыть Селин?“ и „Спасите Селин“.

В митинге приняли участие около 15 человек. Один из протестующих зашел в офис редакции Rolling Stone и попросил о встрече с журналистами. Он заявил, что хотел бы передать им DVD-диск с лучшими выступлениями Дион.