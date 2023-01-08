Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских и пророссийских звезд

В санкционный список, в частности, попали Филипп Киркоров, Никита Михалков, Дмитрий Билан, Сергей Жуков, Валерия, Михаил Галустян, Анна Нетребко, Василий Вакуленко (Баста), Лариса Долина, Григорий Лепс, Маргарита Симоньян, Евгений Петросян, Артемий Лебедев, Стас Пьеха, Леонид Якубович. В отношении некоторых из них Украина ранее уже вводила санкции.

Кроме того, новых санкций „удостоились“ Александр Буйнов, Дана Борисова, Игорь Бутман, Джиган, Анна Семенович, Ирина Аллегрова, Виктория Дайнеко, Дмитрий Дюжев, Полина Гагарина, Родион Газманов, Сергей „Тарзан“ Глушко, Сергей Жигунов, Валерий Кипелов, Дмитрий Киселёв, Сергей и Владимир Кристовские, Александр Маршал, Александр Проханов, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Владислав Топалов, Амиран Сардаров, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Валерий Дидюля, Виктор Рыбин, Юлия Савичева, Пелагея, Александр Скляр, Иосиф Пригожин, Александр Дугин, Фёдор Лукьянов, Кристина Потупчик, Евгений Сатановский, Виктор Добронравов, Дмитрий Харатьян, Виктор Сухоруков, Алла Духова.

В санкционный список также включили троих человек, у которых есть украинское гражданство: это телеведущая Первого канала Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и футбольный тренер Анатолий Тимощук.

С ними прекратят торговые операции, аннулируют все лицензии или разрешения, запретят совершение сделок по ценным бумагам и передачу авторских прав, а также заблокируют все украинские активы.