Умер Эрл Боэн — доктор Силберман из „Терминатора“

Эрл также снимался в лентах „Битва за пределами звезд“, „Мозги набекрень“, „Чужая нация“, „Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад“ и ряде других проектов.

Первая часть фильма „Терминатор“ вышла на большие экраны в 1984 году. Главную роль в картине исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон и Майкл Бин. Эрл Боэн — единственный (кроме Шварценеггера), кто появлялся также во второй и третьей частях фрашизы. Формально он появился в кадре и в „Тёмных судьбах“ — на архивных фото.