Ксения Собчак порассуждала о смерти Михалкова и получила в ответ волны ненависти

„Михалков в реанимации. Сразу скажу: я желаю ему только здоровья и долголетия, но невозможно не думать вот о чём. Никита Сергеевич – единственный из всех деятелей культуры имеет многолетний и прямой „доступ к телу“. Для Путина, который и раньше-то был занят более важными, по его мнению, делами, чем „культура“ (а сейчас так и вообще), Михалков и был культурой – от него он получал все новости этой сферы. Вся система выстроена сейчас под Никиту Сергеевича, во всех сферах – близкие ему люди. Его уход (надеюсь позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области. Любимова, Бурляев и масса других важных фигур без Михалкова – совсем другое дело. Новый доступ к телу никто не даст. А из тех, у кого он есть… кто может занять это место? Правильно – никто“.