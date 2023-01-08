Ксения Собчак порассуждала о смерти Михалкова и получила в ответ волны ненависти(55)
Несмотря на то, что Ксения Собчак пожелала Никите Михалкову здоровья, на неё тут же налепили ярлыки „чудовище“ и „бесовка“. Видимо, за одно предположение, что главный бесогон России смертен.
Началось всё с поста Собчак в Телеграм:
„Михалков в реанимации. Сразу скажу: я желаю ему только здоровья и долголетия, но невозможно не думать вот о чём. Никита Сергеевич – единственный из всех деятелей культуры имеет многолетний и прямой „доступ к телу“. Для Путина, который и раньше-то был занят более важными, по его мнению, делами, чем „культура“ (а сейчас так и вообще), Михалков и был культурой – от него он получал все новости этой сферы. Вся система выстроена сейчас под Никиту Сергеевича, во всех сферах – близкие ему люди. Его уход (надеюсь позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области. Любимова, Бурляев и масса других важных фигур без Михалкова – совсем другое дело. Новый доступ к телу никто не даст. А из тех, у кого он есть… кто может занять это место? Правильно – никто“.
„Одно слово. Ксения Собчак — это чудовище. Просто чудовище и бесовка“, — заявил в ответ в своем YouTube-канале публицист Михаил Шахназаров.
Не менее интересные реакции опубликовала сама Собчак. „Такое животное нужно ещё искать. Мерзопакостная нечисть. Гадина“, — клеймит канал „Армяне России“. „Дура. Хрестоматийная дура... Рот помойный, язык — как помело, а мозгов как у инфузории-туфельки“, — негодует журналистка Юлия Витязева. „Вырвать все плоды этого семени с корнями и без жалости“, — мечтает канал Дзермант.
„Вот как быть с этими людьми? Что у них вместо головы и сердца? Пишешь прямо: желаю ТОЛЬКО здоровья, желаю ТОЛЬКО долголетия, надеюсь ПОЗЖЕ случится его уход. Но нет: Собчак желает смерти Никите Михалкову. Буквально королевство кривых зеркал“, — недоумевает Ксения Собчак.