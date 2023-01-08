Умер сценарист продолжения „Иронии судьбы“ Алексей Слаповский(3)
Алексей Слаповский родился в 1957 году в Саратовской области. В 1979 году он окончил филологический факультет Саратовского университета. После этого работал учителем русского языка и литературы, а также корреспондентом телевидения и радио в Саратове. В первой половине 1990-х был редактором и заведующим художественной литературы журнала „Волга“. С 2001 года проживал в Москве.
На счету Слаповского два десятка романов, сценарии для кино (сериалы „Остановка по требованию“, „Участок“, фильмы „Ирония судьбы. Продолжение“, „Клинч“, „Синдром Феникса“) и пьесы для театров Москвы, Петербурга, Саратова, Перми, Ярославля, Екатеринбурга и других городов.
Слаповский — четырежды финалист премии Букера (романы „Первое второе пришествие“, „Анкета“, „День денег“, „Качество жизни“), трижды финалист премии „Большая книга“ («Синдром феникса“, „Большая книга перемен“, „Неизвестность“). В 2018 году за роман „Неизвестность“ был удостоен „Премии читателя“, присуждаемой при поддержке министерства культуры РФ.