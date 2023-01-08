Умер сценарист продолжения „Иронии судьбы“ Алексей Слаповский

Алексей Слаповский родился в 1957 году в Саратовской области. В 1979 году он окончил филологический факультет Саратовского университета. После этого работал учителем русского языка и литературы, а также корреспондентом телевидения и радио в Саратове. В первой половине 1990-х был редактором и заведующим художественной литературы журнала „Волга“. С 2001 года проживал в Москве.