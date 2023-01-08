Илья Прусикин разозлил „православную общественность“, прокатившись на скейте в форме креста

„Увидеть такое в Рождество неприятно“; „Если бы таким образом осквернили, например, мусульманские символы, ответ поступил бы незамедлительно“; „В Америке вы стали пылью, ничем“; „Жаль вас всех. Опозорились знатно“; „Ждем, когда будет извиняться“, — написали пользователи. Разумеется, как бывает в таких случаях, не обошлось без упоминания ЛГБТ и испражнением на голову матери.

И разумеется, оперативно подоспел донос. Глава доселе не очень известной организации „Союз православных женщин“ заявила, что планирует подать заявление в прокуратуру и Следственный комитет РФ. „У нас есть статья, которая карает за оскорбление чувств верующих“, — напомнила Наталья Жукова. По её словам, для верующего человека поступок Прусикина является „сильным оскорблением“, так как он использовал символ православия и превратил его в „игрушку“. По мнению главы организации, солист Little Big „не имеет представление о боге“ и ему могли „заказать“ данную „акцию“. А затем завелась и добавила, что „сам он недоумок, отморозок и подонок, которого артистом назвать нельзя“, а также „отброс общества“.

Стоит, однако, заметить, что формально был использован символ не православия, поскольку православный (он же византийский) крест восьмиконечный (либо шестиконечный — без верхней перекладины). Четырёхконечный же, хоть в православии тоже употребляется (но гораздо реже), считается католическим и даже называется римским. Да и одежда Прусикина должна напомнить в первую очередь католического священника: стоячий воротник и белая колоратка. Но когда православную общественность интересовали такие „мелочи“?

Также неясны перспективы возможного уголовного преследования исполнителя, который уехал в США и возаращаться, похоже, не собирается.