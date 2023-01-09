ВИДЕО | Артура Смольянинова в России хотят привлечь к уголовной ответственности

Депутат решил пожаловаться на интервью Смольянинова „Новой газете. Европа“, в котором артист, в частности, сказал, что если бы ему пришлось участвовать в войне, то он бы сражался на стороне Украины. Вот это интервью.

„Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь [Александра] Невзорова с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя“, — заявил Хамзаев.

В свою очередь депутат Госдумы Евгений Попов, усмотрев в словах Смольянинова „нарушение прав и свобод других граждан России“, предложил разработать в стране правовые механизмы, призванные „оградить россиян от угроз и лишить признанных судом преступниками граждан преференций, предоставляемых российским паспортом“. Депутат предложил ввести в России практику аннулирования паспортов.

Артур Смольянинов известен по фильмам „Девятая рота“, „Калашников“, „Жара“, „Елки“, сериалу „За час до рассвета“ и другим проектам.

После начала войны России с Украиной актер заявил о своей антивоенной позиции. Его исключили из нескольких проектов с госфинансированием. В октябре 2022 года он уехал из страны. Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера по делу о „дискредитации“ российской армии. Официально основанием для дела стало интервью Смольянинова, однако о каком конкретно интервью идет речь, неизвестно.