ФОТО и ВИДЕО | 51-летняя Лера Кудрявцева показала фигуру в бикини

Впрочем, ведущая „Секрета на миллион“ не только расслабляется в воде, но и бросает вызов другим стихиям. Например, впервые в жизни она выехала в пустыню. „Это невероятное зрелище, особенно на закате. Мысли бегут с невероятной скоростью: кто мы, зачем, почему...“ — философствует Кудрявцева.

Мимо такого „лука“ не смог пройти Сергей Лазарев и тут же напомнил о многолетней теме „мы больше чем друзья“: „Ох , Лерка! Как невеста)))“ Хотя не обошлось и без колкостей от проукраинских комментаторов: „Вот-вот. Не мешало бы подумать о том, кто вы“, „Хорошо хоть, пока туда пускают. Вас ждут курорты Краснодарского края...“