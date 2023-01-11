Девушка из Казахстана, которую Павел Воля назвал „долбанько“, все же готовит иск

„Было очень много вопросов по поводу того, действительно ли нарушены мои права: все-таки фотография находится в открытом доступе. В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже созвонилась и встретилась. Пока не могу об этом много распространяться, но в целом, да, процесс запущен“, — рассказала 25-летняя феминистка.

Друзья поддержали Балаусу и распространили ее пост, активно упоминая аккаунты Comedy Club и самого Павла Воли, но многочисленные отметки до сих пор остались без официальной реакции. В соцсетях казахстанская активистка заручилась большой поддержкой как своих подписчиков, так и просто неравнодушных наблюдателей. Однако нашлись и хейтеры.

„Есть очень много людей, которые говорят, что я хайпую на пустом месте. Да, я хайпую и ничего плохого в этом не вижу. Только так можно донести до общественности, которая испытывает смешанные чувства, что происходящее не окей“, — поделилась героиня истории.

Девушка не скрывает, что сложившаяся ситуация отбирает много энергии и эмоциональных ресурсов. Но сталкиваться с непониманием ей не впервой — из-за феминистской позиции Балауса не раз подвергалась насмешкам.

„Меня качает из стороны в сторону. То есть утром мне, например, хочется поскорее от всего этого избавиться, а в обед я снова злюсь. Устала, вроде объяснила подробно, но люди бесконечно поднимают эту тему в комментариях. Я уже не могу фильтровать хейт, но надо довести дело до какого-то логического завершения“, — откровенничает активистка.

Толеген утверждает, что ее главная цель — добиться справедливости, а не денег. Но и от возмещения ущерба девушка не откажется: „Что я конкретно хочу? Во-первых, элементарно извинений. А дальше пока не знаю. Будем разговаривать. Возможно, и моральную компенсацию“.