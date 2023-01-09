Никиту Михалкова спасают врачи, вернувшие из комы певицу МакSим

Напомним, что госпитализировали режиссёра с подозрением на коронавирус, но диагноз, кажется, не подтвердился. Затем заговорили про грипп, ОРВИ, но все это не более чем слухи — все тесты дали отрицательный результат. Сейчас коллеги Михалкова осторожно делятся информацией: режиссер дышит сам. Обсуждают версию, что из-за гриппа началось осложнение — пневмония. Но наметилась небольшая, но положительная динамика.

Пресс-секретарь 77-летнего Никиты Сергеевича и его друзья ждут отмашки от мэтра, когда он сам даст добро объявить, что здоров.

Как стало известно, Никиту Сергеевича спасают те же врачи, что выходили певицу МакSим. Изначально артистка лечилась в частной клинике, но в итоге ее состояние ухудшилось до критического. Бумаги на ее перевод подписывала мама, сама артистка была уже без сознания: ее подключили к ИВЛ, ввели в состояние искусственной комы.

Спасти ситуацию мог только аппарат ЭКМО (он перекачивает и кровь и насыщает ее кислородом), а еще специалисты, которых мало. Больше месяца MaкSим провела в искусственной коме, в реанимации, но к счастью все завершилось благополучно.

Так что Никита Михалков тоже находится в руках опытнейших врачей. Но есть и „небольшая“ разница. А именно — разница в возрасте. Попавшей в больницу певице на тот момент было 37 лет, Михалкову — 77.