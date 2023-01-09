„В тяжелом состоянии“: внук Аллы Пугачевой сообщил страшную новость

Отдыхающий на берегу океана Пресняков получил сообщение о трагедии. Выяснилось, что его близкого друга сбили на скутере. Теперь певец очень переживает за его состояние здоровья.

„Моего друга Саню сбили на скутере в Таиланде! Он в тяжелом состоянии!“ - написал Никита Пресняков в сторис.

На фотографии, опубликованной внуком Примадонны, его друг запечатлен с зафиксированным головой, но несмотря на все ссадины и травмы, выглядит он довольно хорошо. Так что скорее всего все обойдется, и с приятелем артиста все будет хорошо.

А вот о том, как сложится дальнейшая судьба самого Никиты Преснякова, пока неизвестно. Певец не говорит о том, когда вернется в Россию, да и планирует ли приезжать назад в принципе.