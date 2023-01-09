Королевская семья наказала принца Гарри за слишком длинный язык

По словам собеседника издания, у младшего сына британского монарха не будет какой-либо официальной роли в церемонии. „Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль“, — приводит газета слова королевского редактора. Коронация Карла III, короля Великобритании, намечена на 6 мая 2023 года.

Также издание отмечает, что принц Уильям „пылает гневом“, но в то же время очень расстроен откровениями младшего брата, который рассказал подробности ссоры в своей книге. Друзья наследника престола отметили, что принц Уильям не собирается мстить, а будет „хранить молчание на благо своей семьи и страны“.

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как „Запасной“ или „Лишний“. Судя по публикуемым в СМИ открывках, в мемуарах содержится огромное количество откровений о королевской семье. В то же время принц Гарри настаивает, что ему не хватает семейного тепла в отношениях с отцом и братом. Герцог Сассекский также подчеркнул, что желает „вернуть“ отца и брата.