Goltsman Ballet представляет уникальное шоу-балет „FIGURA SUPREMA
21 января состоится премьера танцевального перформанса „Figura Suprema“ в постановке известного эстонского хореографа Марии Гольцман. В планах показывать постановку каждый месяц! Длительность мероприятия приблизительно 50 минут.
Танцевальный перформанс „FIGURA SUPREMA“ как часть дигитальной выставки, добавляет к ожившим под шедевры музыкального наследия полотнам художников, хореографический рисунок движений человеческого тела. В пространстве оживают картины, звучит музыка, танцуют артисты. Этот спектакль – диалог между пластикой человеческого тела и визуальными образами, перевод авангардной живописи на язык пластики, диалог между супрематизмом, абстракционизмом, оккультизмом и зрителем XXI столетия.
Балет-абстракция „FIGURA SUPREMA“ – это художественное продолжение новой дигитальной выставки в арт-пространстве Digitiva Multimedia Arts Space, основанной на творчестве трех художников: Василий Кандинский (1866-1944), Казимир Малевич (1879-1935) и Хильма аф Клинт (1862-1944).
Мария Гольцман рассказывает: „Спектакль приносит искусство мастеров прошлого века в настоящий момент. Творчество троих разных по мировоззрению и стилю художников предстнет перед зрителем Таллинна здесь и сейчас, в момент культурологического взрыва, в момент смены доминант. Несмотря на то, что Кандинский, Малевич и Клинт создавали свои творения более сотни лет назад, их видение чутко откликается на события сегодняшнего дня: исчезновение привычного миропорядка, изменение жизненных устоев, резкие обновления, поиск новых путей, средств и методов самовыражения.“
· Хореограф-постановщик: Мария Гольцман
· Звуковое и видео-оформление: Digitiva Multimedia Art Space
· Костюмы: Кирке Талу
· Хореография и исполнение: Мехис Саабер, Сандра Ива, Александра Кузнецова, Мария Гольцман, Полина Голубева
Подробная информация и билеты: https://www.ticketbest.eu/performances/multimeedia-tantsuetendus-figura-suprema