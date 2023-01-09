Goltsman Ballet представляет уникальное шоу-балет „FIGURA SUPREMA

Танцевальный перформанс „FIGURA SUPREMA“ как часть дигитальной выставки, добавляет к ожившим под шедевры музыкального наследия полотнам художников, хореографический рисунок движений человеческого тела. В пространстве оживают картины, звучит музыка, танцуют артисты. Этот спектакль – диалог между пластикой человеческого тела и визуальными образами, перевод авангардной живописи на язык пластики, диалог между супрематизмом, абстракционизмом, оккультизмом и зрителем XXI столетия.

Мария Гольцман рассказывает: „Спектакль приносит искусство мастеров прошлого века в настоящий момент. Творчество троих разных по мировоззрению и стилю художников предстнет перед зрителем Таллинна здесь и сейчас, в момент культурологического взрыва, в момент смены доминант. Несмотря на то, что Кандинский, Малевич и Клинт создавали свои творения более сотни лет назад, их видение чутко откликается на события сегодняшнего дня: исчезновение привычного миропорядка, изменение жизненных устоев, резкие обновления, поиск новых путей, средств и методов самовыражения.“