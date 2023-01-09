Пол Маккартни едва не попал под колеса на Эбби-Роуд(1)
Британского музыканта, экс-участника The Beatles Пола Маккартни чуть не сбила машина на знаменитом пешеходном переходе через Эбби-Роуд в Лондоне. Это произошло во время съемок документального фильма „Если бы эти стены могли петь“, сообщила режиссер и дочь музыканта Мэри.
„Фрагмент, где его чуть не сбила машина на пешеходном переходе, был такой смешной. Когда мы покидали [студию], я сказала: „Я тебя сниму [на переходе]“, и он пошел, а эта машина вообще не стала останавливаться“, — рассказала Маккартни в интервью S Magazine.
Документальный фильм „Если бы эти стены могли петь“ о легендарной студии „Эбби-Роуд“, где The Beatles записывали свой альбом „Abbey Road“ (на его обложке запечатлен тот самый переход), вышел на стриминге Disney+ 16 декабря. В картине снялись экс-«битлы“ Пол Маккартни и Ринго Старр, а также Элтон Джон, Джимми Пейдж (Led Zeppelin), Ноэл и Лиам Галлахеры (Oasis), Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор (Pink Floyd), Найл Роджерс (Chic), Селеста, режиссер Джордж Лукас и кинокомпозитор Джон Уильямс.