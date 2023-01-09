Пол Маккартни едва не попал под колеса на Эбби-Роуд

„Фрагмент, где его чуть не сбила машина на пешеходном переходе, был такой смешной. Когда мы покидали [студию], я сказала: „Я тебя сниму [на переходе]“, и он пошел, а эта машина вообще не стала останавливаться“, — рассказала Маккартни в интервью S Magazine.