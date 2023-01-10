Бари Алибасов-младший хочет сделать праздник из похорон отца

Алибасов-младший отметил, что достаточно глубоко разбирается во вкусах отца. Он пообещал, сделать „на всю страну праздник“, когда его отца не станет. „Чтобы папе понравилось“, — объяснил сын продюсера.

Пока, правда, этого праздника России ждать не стоит. Алибасов-младший опроверг слухи о тяжелом состоянии отца. Он отметил, что с продюсером все хорошо. Более того, сын музыканта выразил надежду, что отец проживет еще долго, а похороны будут организовывать правнуки.