Шоубиз
10.01.2023, 10:15

Бари Алибасов-младший хочет сделать праздник из похорон отца

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Бари-мл.
Бари-мл.
ФОТО: Youtube

Сын продюсера Бари Алибасова Бари рассказал в беседе с mk.ru, какие похороны хочет его отец.

Алибасов-младший отметил, что достаточно глубоко разбирается во вкусах отца. Он пообещал, сделать „на всю страну праздник“, когда его отца не станет. „Чтобы папе понравилось“, — объяснил сын продюсера.

Пока, правда, этого праздника России ждать не стоит. Алибасов-младший опроверг слухи о тяжелом состоянии отца. Он отметил, что с продюсером все хорошо. Более того, сын музыканта выразил надежду, что отец проживет еще долго, а похороны будут организовывать правнуки.

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