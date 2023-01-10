10.01.2023, 10:15
Бари Алибасов-младший хочет сделать праздник из похорон отца(1)
ФОТО: Youtube
Сын продюсера Бари Алибасова Бари рассказал в беседе с mk.ru, какие похороны хочет его отец.
Алибасов-младший отметил, что достаточно глубоко разбирается во вкусах отца. Он пообещал, сделать „на всю страну праздник“, когда его отца не станет. „Чтобы папе понравилось“, — объяснил сын продюсера.
Пока, правда, этого праздника России ждать не стоит. Алибасов-младший опроверг слухи о тяжелом состоянии отца. Он отметил, что с продюсером все хорошо. Более того, сын музыканта выразил надежду, что отец проживет еще долго, а похороны будут организовывать правнуки.