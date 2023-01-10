В Сети поздравляют Лободу с беременностью

На фото исполнительница позирует в красном платье, поверх которого накинула пиджак. Образ Лобода дополнила очками. Некоторые поклонники разглядели „беременный“ живот в кадре. „Вы беременны?“ „Животик очевиден“; „Поздравляю с третьей беременностью“, — написали подписчики в комментариях.