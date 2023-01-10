Шоубиз
10.01.2023, 12:00

В Сети поздравляют Лободу с беременностью

 
Loboda
Loboda
ФОТО: Youtube

Украинская певица Светлана Лобода разместила в своем Instagram снимок в откровенном платье. Подписчики предположили, что звезда может быть беременна, — пишет Gazeta.

На фото исполнительница позирует в красном платье, поверх которого накинула пиджак. Образ Лобода дополнила очками. Некоторые поклонники разглядели „беременный“ живот в кадре. „Вы беременны?“ „Животик очевиден“; „Поздравляю с третьей беременностью“, — написали подписчики в комментариях.

Пока артистка никак не отреагировала на предположение подписчиков. Лобода воспитывает двоих дочерей Евангелину и Тильду.

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