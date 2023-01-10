Сестра Градского передумала судиться за наследство певца

Градская ранее заявляла, что готова судиться с наследниками мэтра за квартиру и дачу, которая досталась ему по наследству от ее отца. „С того момента, как Саша забрал себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в Подмосковье, прошло уже более 20 лет, поэтому суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным — по времени, деньгам, нервам“, — пояснила она.

Сестра музыканта объяснила, что вместо судов планирует посвятить время своей семье. „То, что моя недвижимость досталась другим людям, пусть останется на их совести“, — заявила Наталья.

При этом она надеется вернуть дачу, ранее принадлежавшую её отцу, брату матери певца. „До сих пор не понимаю, зачем после смерти папы Саша вцепился в эту дачу — там далеко не хоромы, все очень скромно“, — пояснила она и добавила, что тот дом ей „дорог как память“.

Наталья при этом давно живёт за границей России и работает кинологом в Ницце.