Диетолог рассказал, являются ли полезными рыбные консервы
В интервью врач-диетолог Бобунов объяснил, можно ли считать полезными рыбные консервы. Он отметил, что если сравнивать с фастфудом, то „рыба из банки“ предпочтительнее – она содержит полезные микроэлементы, которых лишена еда фастфуд-кухни, — пишет Medikforum.
Бобунов уточнил, что рыбные консервы могут дать организму белок, ценные жирные кислоты и микроэлементы, сохраняющиеся в рыбе несмотря на консервацию в виде йода, кальция, калия, фосфора, железа.
Специалист заявил, что для здоровья полезнее выбирать консервы из рыбы в собственном соку с минимумом ингредиентов. Продукт должен быть высокого качества.
Дмитрий Бобунов напомнил, что любая консервированная рыба является источником большого количества соли, и есть ее ежедневно не следует. Кроме того к такой рыбе целесообразно подбирать какой-нибудь несоленый гарнир – например, в виде отварного картофеля.