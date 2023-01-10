Диетолог рассказал, являются ли полезными рыбные консервы

Бобунов уточнил, что рыбные консервы могут дать организму белок, ценные жирные кислоты и микроэлементы, сохраняющиеся в рыбе несмотря на консервацию в виде йода, кальция, калия, фосфора, железа.



Специалист заявил, что для здоровья полезнее выбирать консервы из рыбы в собственном соку с минимумом ингредиентов. Продукт должен быть высокого качества.